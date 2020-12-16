بريطانيا تسجل 18450 إصابة و506 حالات وفاة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا 18450 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى 506 حالات وفاة جديدة في غضون 28 يوما من الإصابة بالفيروس.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا يبلغ 1888116، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 64908.

كما كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، يوم أمس، عن تحديد "نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد"، مبينا أن "التحليل الأولي يشير إلى أن هذا الفيروس المتغير ينمو بشكل أسرع".