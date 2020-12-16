السلطات الأوروبية تدرج «Telegram» و«VKontakte» في قائمة مراقبة التضليل والقرصنة

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أضافت المفوضية الأوروبية تطبيق "Telegram" وشبكة "VKontakte" للتواصل الاجتماعي الروسيين، إلى "قائمة مراقبة التضليل والقرصنة".

ووفقا لتقرير المفوضية الأوروبية، تأتي هذه الخطوة في إطار تحديث قائمة البوابات الأجنبية ذات المحتوى للقرصنة.

وأنشأت المفوضية هذه القائمة سنة 2018، وهي تنقسم إلى فئات رئيسية مثل:

- موفرو الخدمة عبر الإنترنت، الذين يقدمون أو يسهلون الوصول إلى المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر.

- منصات التجارة الإلكترونية والصيدليات على الإنترنت.

ومنذ هذا العام، تمت إضافة فئة أخرى وهي شبكات التواصل الاجتماعي والمشاكل التي تثيرها، والتي شملت الآن تطبيق التواصل "Telegram" الروسي، وكذلك شبكة التواصل الاجتماعي الروسية "VKontakte".