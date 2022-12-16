كامل أبو علي يفوز برئاسة مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر

فاز رجل الأعمال كامل أبو على برئاسة مجلس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر بعد سباق مع 28 مرشحًا من رجال الأعمال وملاك الفنادق والقري السياحية على عضوية مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، وذلك علي 15 مقعدًا للعضوية بعدها يتم انتخاب رئيس الجمعية والنائب وأمين الصندق من بين أعضاء مجلس الإدارة حيث يصل عدد أعضاء الجمعية إلى 115 عضوًا فيما يصل عدد من لهم حق التصويت 60 عضوا.

وفى نفس الإطار فاز رجل الأعمال سامح حويدق بمنصب النائب ورجل الأعمال محمد سعيد الدابى بمنصب أمين الصندوق ورجل الأعمال محمد محمد عبد المقصود بمنصب أمين عام الجمعية.