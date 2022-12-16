بوتين يعتزم لقاء لوكاشينكو في مينسك الاثنين المقبل

ذكر الكرملين في موسكو، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي زعيم بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في مينسك الاثنين المقبل، في أول زيارة له للبلاد منذ سنوات.



وستتركز المباحثات على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، اللذين يشكلان اتحادا فيما بينهما، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.



ومن المتوقع أن يشارك في زيارة العمل، العديد من أعضاء الحكومة الروسية.



ووفقا لمعلومات من مينسك، من المزمع إجراء مباحثات بمشاركة عدد كبير من المسؤولين، قبل أن ينسحب منها بوتين ولوكاشينكو لإجراء مباحثات منفردة.