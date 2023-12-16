جيش الاحتلال: إصابتان في الجليل بانفجار درون تسللت من لبنان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بوقوع إصابتين في انفجار طائرة بدون طيار "درون" تسللت من لبنان نحو بلدة مرغليوت في الجليل الأعلى.



ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ما وصفته بالجسم الجوي المشبوه بعد تسلله من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.



كما أفادت "الجزيرة" بانطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية في الجليل الأعلى، في وقت تعرضت أطراف بلدة الخيام جنوبي لبنان لقصف إسرائيلي.



ويأتي ذلك فيما قال مسئولون أمريكيون ومصدر أمني إقليمي إن إسرائيل هاجمت مواقع للجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، التي اطلعت أيضاً على قائمة جمعتها الولايات المتحدة، أن الهجمات الإسرائيلية شملت نيران أسلحة خفيفة ومدفعية وطائرات دون طيار وطائرات هليكوبتر.



ونقلت الشبكة عن المسئولين الأمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت إسرائيل بأن هجماتها على الجيش اللبناني "غير مقبولة".



وأضاف مسئول أمريكي رفيع أن واشنطن تعتقد أن بعضاً من هذه الهجمات "عرضية" وكانت موجهة ضد جماعة "حزب الله".