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شيع المئات من الفلسطينيين، جثمان الصحفي سامر أبو دقة، مصور قناة الجزيرة الذي استشهد في قصف إسرائيلي، جنوبي قطاع غزة.

وشارك المئات من الفلسطينيين وبينهم عشرات الصحفيين بمراسم تشييع جثمان الصحفي أبو دقة التي بدأت من مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

مراسم تشييع جثمان الزميل سامر أبو دقة مصور الجزيرة في غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/AYEaLq7qB8 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 16, 2023

وكان مراسل قناة «الجزيرة» وائل الدحدوح الذي أصيب بالقصف ذاته بجروح متوسطة، في مقدمة المشيعين مع بقية طاقم ومراسلي القناة.

مراسم تشييع جثمان الزميل سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة في #غزة الذي ارتقى شهيدا بعد استهدافه بمسيرة إسرائيلية في مدينة خانيونس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/Who44zgUEo — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 16, 2023

واستشهد مصور قناة الجزيرة، الجمعة، متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف مكان تغطيته وطاقم القناة للأحداث، بالإضافة لاستشهاد ثلاثة عناصر من الدفاع المدني في مدينة خان يونس.

وأصيب أبو دقة، ومراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، بشظايا جراء قصف إسرائيلي استهدف خان يونس.

وظلّ أبو دقة، ينزف لأكثر من خمس ساعات لعرقلة جيش الاحتلال وصول سيارات الإسعاف للمكان الذين أصيب فيه، حسبما قالت قناة الجزيرة.

وباستشهاد أبو دقة يرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 90 صحفيا.