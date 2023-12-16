أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام فريق كريستال بالاس، في المباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد معقل "السيتيزنس".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 33 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس فى المرتبة الخامسة عشرة بـ16 نقطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي- كايل ووكر- روبن دياز- جفارديول.

خط الوسط: رودري- بيرناردو سيلفا- لويس.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز- جاك جريليش- فودين.