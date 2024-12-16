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توج الجنوب أفريقي رونوين ويليامز حارس مرمى ماميلودي صن داونز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، وذلك في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لعام 2024.

وخلال الحفل الكاف المُقام في المغرب، تم اختيار ويليامز الذي تنافس مع الثنائي المصري أحمد مصطفى "زيزو" وحسين الشحات، نجمي الزمالك والأهلي على الترتيب.

وفاز ويليامز بلقب دوري السوبر الأفريقي نسخته الأولى مع صن داونز نهاية عام 2023، كما قاد منتخب بلاده للتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

في المقابل فاز زيزو بالكونفدرالية والسوبر الأفريقي مع الزمالك، بينما فاز حسين الشحات بلقب دوري أبطال أفريقيا رفقة الأهلي.