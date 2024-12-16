القوات الأوكرانية تدمر قطارا روسيا لنقل الوقود في زابوريجيا

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية اليوم الأحد أن القوات الأوكرانية التي تعمل خلف الخطوط دمرت قطارا روسيا لنقل الوقود في منطقة زابوريجيا الجنوبية المحتلة من خلال تفجير الخط الحديدى ثم استخدام المدفعية بعيدة المدى والطائرات المسيرة.

وأدى تفجير الخط في البداية إلى توقف القطار الذي كان يحمل 40 شاحنة نقل الوقود في جزء مفتوح من الخط، حسبما أفادت التقارير نقلا عن جهاز الاستخبارات العسكرية.

وأوضحت أنه بعد توقف القطار، تم استهداف المحرك والشاحنة الأخيرة بالمدفعية، قبل أن تقوم الطائرات المسيرة بإشعال النار في الشاحنات المتبقية.

وذكر التقرير أن خطا رئيسيا للسكك الحديدية سيكون خارج الخدمة لفترة طويلة.

ونشرت صحيفة "أوكرانسكا برافدا" الأوكرانية مقطع فيديو على موقع "إكس" من طائرة استطلاع بدون طيار قالت إنه يظهر الهجوم على القطار.