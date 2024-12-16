المؤسسات التعليمية تفتح أبوابها من جديد في دمشق بعد سقوط الأسد

بدأ الطلاب والموظفون الحكوميون العودة إلى مؤسساتهم في دمشق، اليوم الأحد، مما يشير إلى عودة تدريجية للحياة اليومية الطبيعية في العاصمة السورية، بعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الذي ظل يحكم سوريا لفترة طويلة.



وكان متمردون بقيادة إسلامويين قد زحفوا، الأسبوع الماضي، نحو دمشق وأجبروا بشار الأسد، الذي حكم البلاد لأكثر من عقدين، على الفرار من البلاد.



ورفع الحكام الجدد للبلاد، يوم الأربعاء الماضي، حظر تجول تم فرضه لفترة وجيزة في دمشق وحثوا المواطنين على العودة إلى أماكن عملهم.



وأفاد شهود عيان أن المدارس فتحت أبوابها مجددا، اليوم الأحد، في دمشق وضواحيها.



وعلاوة على ذلك، أضاف شهود عيان أن آلاف الطلاب توجهوا إلى الجامعة في دمشق حيث قام عشرات منهم بتنظيف المكان.



وأعرب بعض الطلاب عن فرحتهم وحماستهم بسوريا بدون عائلة الأسد التي حكمت البلاد طوال عقود.



وقال أحد الطلاب، يدعى عاهد إبراهيم، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "جئنا إلى جامعتنا اليوم لتنظيفها، إيذانا ببدء عهد جديد في سوريا"، منددا بالهجمات على المؤسسات الحكومية.



وأضاف أن "هذه المؤسسات ملك للشعب السوري وليست للنظام المخلوع، وكل من قام بتخريب مؤسسات الدولة فنحن ندينه لأنه خرب ممتلكاتنا".