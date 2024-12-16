نتنياهو يصل إلى المحكمة لبدء الجلسة الثالثة من محاكمته

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وصل قبل قليل، إلى قاعة المحكمة المركزية بتل أبيب؛ لبدء الجلسة الثالثة من الإدلاء بشهادته في محاكمته.

وتستمر الجلسة حتى الرابعة عصراً، ومن المقرر أن تركز على قضية 4000، وهي اتهامات موجهة لنتنياهو بتلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وتتعلق القضية بإجراءات تنظيمية يُزعم أنها استفادت منها شركة «بيزك» ومالكوها، بالإضافة إلى تغطيات إعلامية منحازة على موقع «واللا».

وتشمل لائحة الاتهام الرئيسية في القضية اتهام نتنياهو بتلقي رشوة من رجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، مالك «بيزك»، عبر منح مزايا تنظيمية للشركة خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ووزير الاتصالات.

وستمتد شهادة نتنياهو على مدى ثلاثة أيام هذا الأسبوع، بين الاثنين والأربعاء، مع جلسات استماع يومية من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

ووفقاً للتقديرات، ستستغرق شهادة نتنياهو الرئيسية حوالي شهر ونصف، تتضمن 20 يومًا من جلسات الاستماع، يتبعها استجواب من ممثلي النيابة العامة، يهوديت تيروش في القضية 4000، ويوناثان تدمر في القضيتين 1000 و2000.

بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ المتهمان الآخران – شاؤول إلوفيتش ونوني موزيس – بحق استجواب نتنياهو من خلال محاميهم، مما يتطلب بضعة أيام إضافية لجلسات الاستماع.