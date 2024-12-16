بايدن وهاريس يشكران كبار المانحين الديمقراطيين

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس الشكر يوم الأحد إلى كبار المانحين الديمقراطيين الذين جمعوا مبالغ مالية قياسية في الانتخابات التي خسرها الحزب الشهر الماضي أمام الرئيس المنتخب الجمهوري دونالد ترامب، كما طالبا المانحين بعدم فقدان الأمل واستمرار المشاركة السياسية.

وخلال كلماتهما في حفل استقبال بمناسبة عيد الميلاد الذي نظمته اللجنة الوطنية الديمقراطية، سعى بايدن وهاريس، إلى جانب أزواجهما، إلى تشجيع المانحين الرئيسيين الذين يحتاجهم الحزب الديمقراطي للبقاء ملتزمين أثناء محاولات الحزب جمع الشتات بعد الهزيمة.

وحقق الجمهوريون انتصارا حاسما في الانتخابات، حيث انتزعوا البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، في حين حافظوا على سيطرتهم على مجلس النواب، في انتخابات أنفق فيها المانحون من جميع التيارات السياسية حوالي 7ر4 مليار دولار.

وقال بايدن: "نحن جميعا نتعرض للسقوط. كان والدي يقول إنه عندما تسقط، يجب أن تقوم من جديد. مقياس الشخص أو الحزب هو مدى السرعة التي يعود بها إلى النهوض".

ومن جانبها، أثنت هاريس، التي رشحها الحزب للرئاسة بعد أن أنهى بايدن حملته في يوليو عقب أداء كارثي في مناظرة امام ترامب، على المانحين لقيامهم باستثمار وقتهم ومواردهم المالية لدعمها ودعم الديمقراطيين.

وجمع الديمقراطيون، بما في ذلك لجانهم السياسية المعاونة ومجموعات أخرى، نحو 9ر2 مليار دولار، مقارنة بحوالي 8ر1 مليار دولار للجمهوريين.