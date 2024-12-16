 عواصف تجتاح ولايات أمريكية مع تساقط كثيف للثلوج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عواصف تجتاح ولايات أمريكية مع تساقط كثيف للثلوج


نشر في: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 8:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 8:45 ص

اجتاحت عواصف شديدة مناطق في الولايات المتحدة، حيث تسببت في تساقط كثيف للثلوج، وعواصف جليدية خطيرة، كما ضرب إعصار ولاية كاليفورنيا.

ففي وسط كاليفورنيا، تسبب إعصار بالقرب من مركز تجاري في تطاير السيارات، واقتلاع الأشجار، وإصابة عدة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

وفي أماكن أخرى، تسببت الأحوال الجوية السيئة في مشاكل عديدة عبر أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك تساقط كثيف للثلوج في شمال ولاية نيويورك، وعاصفة جليدية كبيرة في الولايات الواقعة في الغرب الأوسط، وتحذيرات من الطقس السيء في منطقة بحيرة تاهو.

وفي غرب ولاية واشنطن، انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأشخاص يوم السبت بسبب الأمطار والرياح العاتية، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.


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