التضامن: المستوى الأول للحج بـ 395 ألف جنيه والثاني بـ 268 ألف والثالث بـ 240 ألف جنيه شامل الوجبات

أجرت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم، القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج ١٤٤٦ هـ 2025، حيث أجرت القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار ١٢٠٠٠ حاج وحجة من بين ٤١٣١٧ مواطنا ومواطنة تقدموا وتم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

وأشار أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن للعمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إلى اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي: المستوى الأول بمبلغ 395 ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثاني بمبلغ 268 ألف جنيه شامل الوجبات، أما المستوى الثالث بمبلغ 240 ألف جنيه وشامل الوجبات.

وشدد على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران، التي ستقوم بنقل الحجاج.

وأضاف أنه من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصا على على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.

وأوضح أن المستندات المطلوبة من الفائزين في القرعة، جواز سفر، وصحيفة حالة جنائية والتطعيمات المطلوبة، وسيتم سداد الرسم المقرر يتم عبر بنكي مصر أو الأهلي، بالتنسيق مع شركة آي فايننس لتيسير الإجراءات.

ووضع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى عدد 3 برامج للحج وفقًا للآتي: مستوى أول وهو فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي، يستفيد منه ١٥٪ من حجاج هذا العام، بينما المستوى الثاني فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا وأقل من ذلك للحرم المكي، فضلا عن مستوى ثالث وهو فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر وأقل للحرم المكي، وجميعها تقدم نفس الخدمات للحجاج.

وأشار إلى أن بعثة حج الجمعيات هي الجهة الوحيدة بمصر التي تقدم خدمة توفير اتوبيسات نقل داخل مصر لنقل الحجاج إلى المطارات، بجانب توفير خدمة نقل الأمتعة بطريقة متميزة عن طريق مصر للطيران، والتعاقد مع شركة سافكو وهي الشركة الأولى بالمملكة العربية السعودية وجميع الاتوبيسات لن يقل الموديل الخاص بها عن عام ٢٠٢٣.

وقال إنه على الحجاج المختارين في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى بداية غدا الثلاثاء، في أحد البنوك الحكومية " مصر- الأهلي – القاهرة " أو البريد المصري، وذلك بحد أقصى أسبوعًا لاتمام الإجراءات، وفي حالة عدم اتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.