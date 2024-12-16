 أوكرانيا: موسكو تعتزم نشر المزيد من القوات الكورية الشمالية في كورسك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا: موسكو تعتزم نشر المزيد من القوات الكورية الشمالية في كورسك

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 6:41 م | آخر تحديث: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 6:41 م

قالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن موسكو تعتزم تعزيز قواتها في منطقة كورسك الحدودية الروسية بمزيد من الجنود الكوريين الشماليين.

وذكر مسؤولو الاستخبارات أنه بجانب الخسائر البشرية الروسية، قتل "ما لا يقل عن 30" جنديا كوريا شماليا أو أصيبوا حتى الآن.

وتردد أنه بسبب الخسائر، سيتم تعزيز القوات الهجومية بعناصر جديدة، بشكل أساسي من الجيش الكوري الشمالي، إلا أن المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف لم يعلق على هذه التقارير.

وكانت قوات أوكرانية دخلت إلى الأراضي الروسية في هجوم مفاجئ في أغسطس الماضي ولا تزال تحتل أجزاء منها.


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