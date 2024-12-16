حزب الخضر الألماني يعتزم تطبيق إعانة المناخ في حال فوزه في الانتخابات

يعتزم حزب الخضر الألماني، في حال فوزه بالانتخابات البرلمانية الألمانية، تطبيق "إعانة المناخ" في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في مسودة برنامج الحزب الانتخابي، والتي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على مقتطفات منها.

وجاء في المسودة القول:" جميع الأفراد من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط سيحصلون على جزء كبير من عائدات تسعير ثاني أكسيد الكربون على تدفئة المباني والنقل كإعانة مناخ للتعويض"، وتابعت المسودة أن من المنتظر أن يتم تطبيق هذه الإعانة "بأسرع وقت ممكن" خلال الدورة التشريعية القادمة.

ومن المقرر أن يتم طرح البرنامج الانتخابي لحزب الخضر بعد غد الثلاثاء في برلين.

وكان الائتلاف الحكومي في ألمانيا الذي كان مكونا من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر(الذي خرج مؤخرا من الحكومة) اتفق في عقد الائتلاف عام 2021 على تطبيق إعانة المناخ لتخفيف الأعباء على المستهلكين. لكن في ذلك الوقت لم تكن هناك إمكانية تقنية لتوزيع هذه الإعانة على كل مواطن الأمر الذي حال دون تنفيذ الخطة. ووفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية السابق كريستيان ليندنر (رئيس الحزب الليبرالي) والذي كان من المفترض أن يقدم حلاً لهذه المسألة، فإن من المنتظر أن تكون عملية الدفع متاحة لكل فرد اعتبارا من عام 2025.

ويؤكد الخضر في مسودته على تصميم سياسات حماية المناخ بشكل يتماشى مع العدالة الاجتماعية. وجاء في الوثيقة القول:" لضمان أن تكون البدائل الصديقة للمناخ في متناول الجميع، نعتزم مواصلة توسيع برامج الدعم مستقبلاً وتخصيصها بترتيب اجتماعي يستهدف بشكل خاص الأفراد من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط".

ولتحقيق ذلك، يعتزم الحزب تحمل ديون جديدة، لافتا إلى أن الاستثمارات في حماية المناخ تُعد مهمة تتحملها الأجيال "ينبغي تمويلها جزئياً من خلال الاقتراض".

ومن بين الخطط الأخرى الواردة في مسودة البرنامج تقديم دعم حكومي لشراء السيارات الكهربائية. وستشمل الخطة بطاقة شحن لاستخدام محطات الشحن العامة، بالإضافة إلى حوافز ضريبية وبرنامج تأجير اجتماعي خاص للسيارات الكهربائية.

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، يسعى حزب الخضر، وفقاً للبرنامج، إلى تحقيق "طاقة منخفضة التكلفة بشكل دائم" وزيادة الاستثمارات الخاصة والعامة في الابتكار والبنية التحتية، بالإضافة إلى جذب المزيد من العمالة المتخصصة. كما يهدف الحزب إلى تبسيط وتسريع الإجراءات الحكومية.