غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان

شنت طائرة إسرائيلية مسيرة، الثلاثاء، غارة على سيارة في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن المسيرة شنت غارة استهدفت سيارة من نوع "رابيد" بين بلدتي مركبا وعديسة بقضاء مرجعيون، دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي الغارة في وقت يتحدث فيه الإعلام العبري منذ الخميس عن "استكمال" الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لشن "هجوم واسع" ضد مواقع تابعة لـ"حزب الله" في حال فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاح الحزب قبل نهاية العام 2025.

وفي 5 أغسطس الماضي أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لتنفيذ ذلك قبل نهاية 2025.

غير أن الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أكد في أكثر من مناسبة رفضه هذا الطرح، مطالبا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.

ومنذ أشهر تضغط الولايات المتحدة وإسرائيل على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح "حزب الله"، الذي يتمسك بسلاحه ويدعو إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

كما عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وبالإضافة إلى ما تحتلها من أراضٍ لبنانية، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي سورية، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.