وزير الزراعة: حلول علمية وإنسانية لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة في جميع المحافظات

أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء تفعيل برنامج للسيطرة على أعداد الكلاب الضالة بالتنسيق مع المحافظين وعلى مستوى جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن البرنامج يقوم على حلول علمية وإنسانية طويلة المدى، بعيدًا عن الأساليب التقليدية التي أثبتت عدم جدواها.

وأوضح وزير الزراعة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الأولى من البرنامج تتضمن توفير أراضٍ مناسبة من جانب المحافظات لإقامة دور إيواء للكلاب الضالة.

ولفت، إلى أن هذه الدور تستهدف الإيواء، إلى جانب ضبط الكلاب غير المرخصة وفقًا لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات رقم 29 لسنة 2023، بما يضمن تنظيم التعامل مع الظاهرة بصورة قانونية.

وأشار فاروق إلى أن البرنامج يشمل أيضًا تنفيذ استراتيجية الإمساك والتحصين والتعقيم ثم الإطلاق، وفقًا لاستراتيجية منظمة الصحة العالمية 2030 للسيطرة على مرض السعار، بالإضافة إلى عزل الكلاب المريضة أو المشتبه في إصابتها أو الكلاب الشرسة ضمن خطة احترازية لحماية الصحة العامة للمواطنين.

وكشف وزير الزراعة عن التنسيق مع محافظة القاهرة لتخصيص مساحة تقدر بنحو 5000 متر مربع بمنطقة التبين الصحراوية، على بُعد 7 كيلومترات من الكتل السكنية، لإقامة أول نموذج لدور الإيواء، بالتوازي مع التنسيق الجاري مع محافظة الجيزة، مؤكدًا أن تقديرات منظمة الفاو ووزارة الزراعة تشير إلى أن أعداد الكلاب الضالة تتراوح حاليًا بين 10 و11 مليون كلب، وليس كما يُشاع بأرقام أكبر.