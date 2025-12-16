«الشباب بين مشكلتي البطالة والهجرة» في لقاءات تثقيفية بالإسماعيلية

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية عددا من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، ضمن أنشطة هيئة قصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

وأقامت مكتبة القصاصين محاضرة بالمدرسة الثانوية التجارية بالقصاصين، بعنوان "الشباب بين مشكلتي البطالة والهجرة في ظل الزيادة السكانية"، ناقش خلالها عاطف مصطفى، أسباب تفاقم مشكلة البطالة، ودوافع الهجرة غير الآمنة، وما تتركه من آثار اجتماعية واقتصادية، مؤكدا أهمية الوعي المجتمعي.

كما أشار إلى دور الدولة في توفير البدائل الآمنة، والعمل على تنمية مهارات الشباب واستثمار قدراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل.

وفي مكتبة علي الراعي الثقافية بالرياح، أقيمت محاضرة بعنوان "الزيادة السكانية ومشكلة الإسكان العشوائي"، أشار خلالها محمد أمين، مفهوم الزيادة السكانية وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، موضحا علاقتها بتفاقم مشكلة الإسكان العشوائي، وما يترتب عليها من تحديات تمس جودة الحياة والخدمات الأساسية، مؤكدا على ضرورة التخطيط الأسري ونشر ثقافة الوعي السكاني، للحد من هذه الظواهر.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، أقام بيت ثقافة التل الكبير محاضرة بعنوان "نحو بيئة خالية من الإدمان"، بمدرسة الشهيد عمر الجنايني الإعدادية للبنين، أكد خلالها الشيخ أحمد الساعي أهمية دور المؤسسات التعليمية والثقافية في التوعية المبكرة لحماية النشء والشباب من الوقوع في براثن الإدمان، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود الأسرة والمجتمع.

كما أقام قصر ثقافة الإسماعيلية محاضرة بجمعية التثقيف الفكري لرعاية ذوي الهمم، بعنوان "نظافة اليدين سر الوقاية"، قدمت خلالها كريمة عمران، شرحا مبسطا لخطوات غسل اليدين للوقاية من الأمراض والجراثيم