رد الدكتور مصطفى رمضان، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، على سؤال الإعلامية عزة مصطفى حول إمكانية جمع الكلاب الضالة ونقلها إلى أرض فضاء، قائلا: "لا يوجد مكان يمكنه استيعاب كل هذه الكلاب».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الحياة" مساء الإثنين، أن قانون 29 لسنة 23 ولائحته التنفيذية شددا على ضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة من خلال برامج التغذية والإيواء، وحظرا بشكل قاطع كل الممارسات التي تهدد حياتها أو تعرضها للهلاك، بالإضافة لتشكيل لجنة مركزية لوضع آليات التعامل مع الكلاب الضالة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتابع أن هذه الآليات شملت تخصيص قطعة أرض بكل محافظة لجمع الكلاب الضالة بعد زيادة أعدادها بطريقة مقلقة للمواطنين، موضحًا أنه سيتم رعايتها صحيًا بتحصينها، وإعادة نسب منها لمختلف المناطق حفاظًا على التوازن البيئي.

وذكر أن هذه الكلاب ستكون متاحة للتبني من داخل المراكز المخصصة.

وسبق أن أعلنت محافظة القاهرة عن تخصيص قطعة أرض شرق طريق الأوتوستراد بنطاق حى التبين، لإنشاء مأوى متكامل للكلاب الضالة، على مساحة ٢.٢٨ فدان حوالى ٩٥٠٠ متر مربع بعد إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تنفيذ خطة حكومية لمكافحة الكلاب الضالة.

وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق التوازن البيئي وحماية صحة الإنسان، وتستند على أربعة محاور رئيسية هي إمساك الكلاب الضالة، وتقديم التطعيمات والأمصال لها، وتعقيمها ثم إعادة إطلاقها، إضافة إلى إنشاء إدارة عامة متخصصة لمتابعة الحيوانات الخطرة.