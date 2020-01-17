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دبلوماسي أمريكي : إيران لاعب سيئ في الشرق الأوسط

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 17 يناير 2020 - 3:16 م | آخر تحديث : الجمعة 17 يناير 2020 - 3:16 م

قال النائب الجمهوري كين بوك، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أن إيران لاعب سيئ في الشرق الأوسط.
وأضاف بوك في مقابلة مع قناة "العربية"،"علينا أن ندعم الديمقراطية وأي عناصر غير إرهابية في إيران ، لافتا إلى أن "قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كان شخصا سيئا مسؤولا عن مقتل أمريكيين، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ الخطوة الصحيحة بالتخلص منه .
من جهته، طالب ستيف شابوت، عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، من أعضاء الكونجرس، دعم الشعب الإيراني الشجاع والتواق للحرية ضد النظام الفاسد في إيران.
وقال شابوت "علينا أن ندعم الشعب الشجاع في إيران، الذي يريد الحرية والحقوق والفرص الاقتصادية والوظائف... ولكن للأسف لديهم نظام هو الأكثر قمعية في العالم، لذا يجب أن ندعم الشعب ضد النظام الفاسد".

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