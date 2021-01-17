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عشرة آلاف يشاركون في مظاهرة مناهضة لتدابير كورونا في فيينا

د ب أ
نشر في: الأحد 17 يناير 2021 - 1:58 ص | آخر تحديث: الأحد 17 يناير 2021 - 1:58 ص

 تظاهر نحو عشرة آلاف شخص بينهم كثير من اليمينيين في العاصمة النمساوية فيينا اليوم السبت احتجاجا على تدابير الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت شرطة فيينا أنه تم اعتقال خمسة أشخاص بحلول المساء، مبينة أنه تم الإبلاغ عن العديد من المشاركين لعدم التزامهم بقواعد التباعد البدني وعدم ارتدائهم للكمامات.

بدأت المظاهرة بشكل سلمي لكنها تحولت فيما بعد إلى أعمال شغب جزئية.

إلا أن الشرطة تمكنت من الحيلولة دون الاصطدام بمظاهرة مضادة.

أفادت وسائل الإعلام بأن ممثليها تعرضوا لممارسات من التنمر والتهديد، ما استدعى قيام الشرطة بحمايتهم لأول مرة في مثل هذه المظاهرات.

وكان من بين المشاركين نائب المستشار النمساوي المستقيل ورئيس الحزب النمساوي الحر هاينس كريستيان شتراخه، وأشخاص معروفين داخل مشهد النازيين الجدد.

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