السفارة البريطانية: عزل ذاتي لمدة 10 أيام للقادمين إلى المملكة

نشرت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الأحد الإجراءات الاحترازية الجديدة التي تفرضها المملكة المتحدة على القادمين على أراضيها لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" والتي تشمل العزل الذاتي لمدة 10 أيام.



ذكرت السفارة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "سيطلب من أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة اعتبارًا من الساعة 4 صباحًا (بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين الموافق 18 يناير، عزل نفسه لمدة 10 أيام عند الوصول، وأن يكون في حوزته اختبار COVID-19 سلبي قبل المغادرة إلى المملكة المتحدة، واستكمال استمارة تحديد موقع الركاب".