عمرو أديب يطالب باعتذار واضح من الإدارة الإثيوبية بسبب تغريدة سفيرها بالإمارات

علق الإعلامي عمرو أديب، على تغريدة السفير الإثيوبي في دولة الإمارات سليمون ديدفو، والتي هاجم فيها مصر بشكل ظالم، مناشدًا وزارة الخارجية بطلب اعتذار واضح من الإدارة الإثيوبية.

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، إن التوتر بين إثيوبيا والسودان على الحدود بدأ منذ عام 1902، مؤكدًا أن الأمر لا علاقة له بسد النهضة.

وتابع: «ما دليلك إن المصريين يزقوا السودانيين عشان يحاربوك؟ نحن نتحدث عن دولة السودان ذات سيادة بإدارتها الجديدة، وأطالب بإيقاف هذا الرجل عند حده، ووزارة الخارجية تصدر بيانات تؤكد فيها على عدم الانجراف أو توضيح الأسباب من جانب السفير».

وأثار السفير الإثيوبي بدولة الإمارات سليمون ديدفو، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التغريدة التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر» اتهم فيها مصر بالتدخل في الأزمة مع السودان ظلمًا.