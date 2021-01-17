 عمرو أديب يطالب باعتذار واضح من الإدارة الإثيوبية بسبب تغريدة سفيرها بالإمارات - بوابة الشروق
الأحد 17 يناير 2021 2:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

النتـائـج تصويت

عمرو أديب يطالب باعتذار واضح من الإدارة الإثيوبية بسبب تغريدة سفيرها بالإمارات

هديل هلال
نشر في: الأحد 17 يناير 2021 - 2:14 ص | آخر تحديث: الأحد 17 يناير 2021 - 2:14 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على تغريدة السفير الإثيوبي في دولة الإمارات سليمون ديدفو، والتي هاجم فيها مصر بشكل ظالم، مناشدًا وزارة الخارجية بطلب اعتذار واضح من الإدارة الإثيوبية.

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، إن التوتر بين إثيوبيا والسودان على الحدود بدأ منذ عام 1902، مؤكدًا أن الأمر لا علاقة له بسد النهضة.

وتابع: «ما دليلك إن المصريين يزقوا السودانيين عشان يحاربوك؟ نحن نتحدث عن دولة السودان ذات سيادة بإدارتها الجديدة، وأطالب بإيقاف هذا الرجل عند حده، ووزارة الخارجية تصدر بيانات تؤكد فيها على عدم الانجراف أو توضيح الأسباب من جانب السفير».

وأثار السفير الإثيوبي بدولة الإمارات سليمون ديدفو، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التغريدة التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر» اتهم فيها مصر بالتدخل في الأزمة مع السودان ظلمًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك