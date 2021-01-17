السلطات المغربية تضبط كمية من المخدرات على متن سفينة برتغالية شمال البلاد

ضبطت سلطات خفر السواحل المغربية، كمية من مخدر الكوكايين، قبالة منطقة "رأس سبارطيل"، شمال المغرب، حسب وسائل الإعلام المغربية.

وأورد الإعلام المغربي أن تدخل السلطات المغربية جاء بعد تلقيها نداء من قبطان سفينة برتغالية لنقل البضائع، يحمل جنسية آسيوية، أعلن وجود شك في حمولة إحدى الحاويات الموضوعة بالمركبة.

وفور العثور على كمية الكوكايين جرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، وصدر أمر قضائي بإجراءات البحث وتفتيش باقي الحمولة؛ من أجل كشف كمية إضافية محتملة من المخدرات.

جدير بالذكر أن الباخرة خرجت من البرازيل، وكان مخططا لها أن تتوقف في ميناء بهولندا، بينما الحاوية التي عثر فيها على الكوكايين مرسلة إلى ألمانيا.