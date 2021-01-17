عبدالغفار: بروتوكولات كورونا المطروحة من وزارة الصحة موجهة للأطباء وليس المرضى

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن أي مرض يستوجب استشارة أهل الاختصاص، منوهًا بأنه لا يمكن قبول أي معلومة طبية تتعلق بتشخيص أو علاج إلا من طبيب.

وعن إمكانية الوثوق في بروتوكولات العلاج الخاصة بكورونا والتي تبيعها الصيدليات، أضاف عبدالغفار، في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنه لا يمكن الوثوق في أي شيء سوى الطبيب المختص.

وتابع: «نعلم طلابنا في كليات الطب من قبل كورونا وأثناء الكورونا أنه إذا كانت المياه دواء فلا يمكن أخذه بدون وصفة طبية».

وفيما يتعلق بنقل العدوى أثناء الذهاب للفحص، أوضح أنه يمكن تلقي النصيحة الطبية عن طريق الهاتف أو حتى تطبيقات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المشكلة تتعلق بـ«هتسأل مين وليست الوسيلة».

وأفاد بأن بروتوكولات العلاج التي طرحتها وزارة الصحة بخصوص كورونا موجهة للأطباء وليس المرضى، موضحًا أن هذه البروتوكولات دليل الطبيب للتعامل مع الحالة.

ولفت إلى أن تصرفات الناس كأطباء خلال جائحة كورونا «كارثة وخطأ كبير»، يؤدي إلى أن يتناول الناس أدوية ليست في حاجة إليها، مفيدًا بأن تناول العلاج دون فائدة يضر بصحة الشخص.