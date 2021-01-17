قال الفنان محمد فؤاد، إن هذا العام سيكون مختلف فنيًا، معقبًا: «قلت للجمهور أنني لن أغني حاليا بسبب ما تمر به مصر من أحداث».

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم السبت، أن ما يقدمه للجمهور تجارب حياتية، متابعًا: «لا أغني على الناس، فهذا المبدأ أرفضه، ولكن الشق التجاري أحيانا كان يغلب على ألبوماتي الأولى، ثم أخذت قرارًا أن أغني للناس».

وتابع: «لا يليق بي أن أغني المهرجانات، ولكن أغنية حفلة طرحتها لكي أقول أن الخبرة تفرق وأن محمد فؤاد مش سهل ويعرف يخلى السوق يصحاله وبيعرف يلم جمهوره حواليه».

ورد على تصريحات حلمي بكر ضده، قائلًا: «أنا لا يعنيني ما قاله حلمي بكر رغم أنني أحترمه»، مشيرًا إلى تراجع بكر عما قاله في حقه.

ونوه بأن هناك أغنية بعنوان «شكوى إلى الله» لم يتحدث عنها أحد، لكنها كانت بلونة اختبار، مضيفًا: «بشأن الألبوم علينا أن نترحم على هذا المصطلح، فسنعود إلى الأغاني كما كانت تفعل أم كلثوم وغيرها من المطربين وسأطرح أغنية جديدة كل 20 يوما».

واستطرد: «الجمهور لسه بخير وأتلقى تهنئة على الخطة التي تبنتها، وسأظل أحترم وأحب حلمي بكر وبقوله خف إيدك على حبايبك»، وفقًا لتعبيره.