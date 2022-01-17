ألمانيا وإسبانيا تعتزمان إحراز تقدم في توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة

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صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن بلاده وإسبانيا تعتزمان العمل معا من أجل دفع التحول البيئي في سياسة الطاقة قدما.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قال شولتس في مدريد اليوم الاثنين :" إسبانيا وألمانيا طموحتان للغاية، ونحن نعتزم الوصول إلى إحراز تقدم سريع في توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة".

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن المسألة تتعلق "بتكنولوجيا اقتصادية للمستقبل".

وتابع شولتس أن " من المهم توسيع نطاق طاقة الرياح في أعالي البحار واليابسة والطاقة الشمسية. وهذا يعني أيضا بالطبع أن نبذل كل ما يلزم حتى تصبح هذه الخطوة مشروعا ناجحا اقتصاديا وأن تصبح الشبكات جيدة وأن تكون هناك اتصالات جيدة بيننا وبين جيراننا".

وشدد شولتس على أهمية بناء شبكة جيدة على الصعيد الأوروبي تدفع إمكانيات الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة إلى الأمام.