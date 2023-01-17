أظهرت المؤشرات الخاصة بالقطاع السياحي في تونس الخاصة ببدء 2023 مواصلة النسق التصاعدي وتنبؤ بموسم سياحي واعد في صورة توفر كل الظروف المناسبة وطنيا ودوليا.

وأشارت المؤشرات الخاصة بحركة السياحة إلي ارتفاع عدد الوافدين على البلاد التونسية بنسبة 147.9% في الفترة من الأول وحتي العاشر من يناير 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022 وارتفاع بنسبة 13.1% مقارنة بالعشرية الأولى من سنة 2019.

كما سجلت بدورها العائدات السياحية ارتفاعا هاما بلغ على التوالي 110.4 % مقارنة بالعشرية الأولى من 2022 و 11.6 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

وفي سياق متصل أوضحت المؤشرات الخاصة بالقطاع السياحي في تونس - وفق بيان صدر عن وزارة السياحة التونسية - تم تسجيلها خلال كامل سنة 2022، تجاوز الأهداف السنوية ، وهي تحقيق ما بين 50 و 60 % من أرقام سنة 2019، لتبلغ في مجملها قرابة 70 %.

كما سجلت عدد الوافدين على البلاد التونسية، وحسب المعطيات الصادرة عن الادارة العامة لشرطة الحدود والأجانب بوزارة الداخلية أكثر من 6 ملايين و437 ألف سائحا من مختلف الجنسيات أي بارتفاع بلغ أكثر من 160 % مقارنة بسنة 2021 واسترجاع نسبة 69 % من عدد الوافدين في سنة 2019.

كما حققت العائدات السياحية بدورها سنة 2022، وحسب البنك المركزي التونسي، ارتفاعا بنسبة 83.1 % بأكثر من 4.279 مليون دينار مقارنة بسنة 2021 واسترجاع نسبة 76% من عائدات سنة 2019.

كما أظهرت الإحصائيات المتعلقة بعدد الليالي المقضاة، التي تم استقاؤها من قبل مستغلي النزل التونسية، تسجيل قرابة 20 مليون ليلة سياحية خلال كامل سنة 2022 أي بزيادة بحوالي 140% مقارنة بسنة 2021 وبنسبة استرجاع بحوالي 65 % من عدد الليالي المفضلة لسنة 2019.