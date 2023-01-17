 وزير الخارجية المالي: نسعى إلى إحلال السلم وتوحيد الصفوف والتركيز على مسائل التنمية والأمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية المالي: نسعى إلى إحلال السلم وتوحيد الصفوف والتركيز على مسائل التنمية والأمن

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 1:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 1:36 ص

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي عبد الله ديوب، أن حكومة بلاده تسعى إلى إحلال السلم وتوحيد الصفوف والتركيز على مسائل التنمية والأمن من أجل تمكين الشعب المالي من العيش في آمان.
جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلى به عقب استقباله، مساء اليوم، من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر الرئاسة الجزائرية بالجزائر العاصمة.
وأكد ديوب التزام رئيس المجلس الانتقالي ورئيس الدولة في مالي، العقيد أسيمي غويتا، بمواصلة الجهود لدعم الدور الجامع الذي تلعبه الجزائر في توحيد صفوف الماليين.
وأضاف رئيس الدبلوماسية المالية أنه "يحمل رسالة من العقيد غويتا إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للتعبير عن تمنياته الخالصة له بالصحة والرفاهية، وكذلك للشعب الجزائري"، مشيرا إلى أن هذه الرسالة تحمل أيضا التزام الرئيس غويتا بتعزيز وتقوية علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين وتعزيزها إلى مستوى تطلعات الشعبين الجزائري والمالي.

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