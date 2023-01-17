انتشال 71 جثة من موقع تحطم طائرة في نيبال

انتشلت فرق البحث والإنقاذ، اليوم الثلاثاء، جثتين أخريين من موقع تحطم الطائرة النيبالية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى المؤقت للقتلى إلى 71 شخصا.

وقالت شركة الطيران، مساء اليوم، إن البحث لا يزال جاريا عن آخر شخص مفقود في رحلة تابعة لشركة "يتي" الجوية المنكوبة التي حلقت من كاتماندو وعلى متنها 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم.

كانت الطائرة "إيه تي أر-72" على بعد دقائق فقط من الهبوط في مطار أقيم حديثا صباح الأحد، عندما سقطت في مضيق نهر سيتي بالقرب من مدينة بوخارا السياحية.

وقال تيك بهادور كيه سي، وهو مسؤول محلي، إن التضاريس الوعرة ومستوى المياه في نهر سيتي وسوء الأحوال الجوية تسبب بعض التأخير في البحث.

وفي غضون ذلك، بدأت السلطات في إعادة الجثث إلى عائلاتها.

وذكر رام لاميشان، مدير محطة شركة الطيران في بوخارا، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "لقد حددنا هويات بالفعل 22 جثة، بينما سيتم تسليم الجثث المتبقية إلى العائلات بعد عملية تحديد الهوية".

وتم اليوم الثلاثاء، إرسال ما مجموعه 48 جثة إلى كاتماندو لتشريحها، ويعد هذا الحادث واحدا من أسوأ الحوادث في تاريخ نيبال، وهي دولة ذات سجل ضعيف في مجال سلامة الطيران.