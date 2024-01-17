رئيسة المفوضية الأوروبية تدافع عن قرار حصول المجر على تمويل أوروبي

دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن قرار المفوضية الإفراج عن تمويل أوروبي للمجر، وذلك في خطاب للبرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء.

وقالت أمام البرلمان، إن بودابست مررت تشريعا لتعزيز الاستقلال القضائي في المجر، وأضافت "هذا ما طلبناه وهذا ما نفذته المجر".

وكانت المفوضية الأوروبية قد أفرجت في ديسمبر الماضي عن تمويل أوروبي مجمد بقيمة 10 مليارات يورو "10.9 مليارات دولار" للمجر، وذلك على الرغم من الاتهامات المستمرة بشأن إساءة استخدام السلطة والفساد في البلاد.

ومازالت المفوضية تحظر تمويل آخر بقيمة نحو 12 مليار يورو، ومساعدات أخرى بقيمة المليارات لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت فون دير لاين، أن هذا الحظر سوف يستمر "حتى تلبي المجر جميع الشروط الضرورية".

وتعتقد مجموعة من النواب الأوروبيين من جميع الأطياف السياسية، أنه في حال أفرجت المفوضية عن مزيد من التمويل للمجر بدون تلبية الشروط، سوف يحتفظ البرلمان بحق اتخاذ إجراء سياسي وقانوني آخر.

وهذا يتضمن التصويت بحجب الثقة عن المفوضية، وفي حال نجح التصويت، سوف يتطلب ذلك من المفوضية بما في ذلك فون دير لاين الاستقالة.