رئيس جامعة دمياط يتفقد أعمال تجهيز العيادات الخارجية

تفقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، مبنى العيادات الخارجية للمستشفى الجامعي رافقه الأستاذ الدكتور باسم الديك وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة لمتابعة الأعمال النهائية، لتشطيب وتجهيز المبنى.

وأوضح بيان أصدرته جامعة دمياط اليوم، أن الزيارة جاءت حرصاً من رئيس الجامعة، على التواصل المباشر مع المكلفين بأعمال التشطيب، ومعاينة مراحل تشطيب البنية التحتية أولاً بأول، لضمان كفاءة وجودة المكان، لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى، بما يليق بأبناء المحافظة والأقاليم المجاورة، في إطار جهود الجامعة لخدمة المجتمع المحيط.

بدأت الجولة بتفقد عيادات الصدرية والقلب، وأمراض النساء والتوليد، ثم عيادة الأمراض العصبية والنفسية وعيادة الباطنة وعيادة الأطفال، حيث أبدى سيادته ملاحظاته الفنية على التفاصيل الدقيقة لتشطيبات المبنى، وأعمال الطلاء ثم تفقد عيادات الأنف والأذن والحنجرة، والجراحة وطب وجراحة المسالك البولية وعيادة العيون، وصولاً لقاعات التدريس المجهزة لطلاب كلية الطب بأحدث الوسائل التعليمية.

كما حدد رئيس الجامعة مكان عيادة الأسنان وأقسامها التي تشمل معمل الأسنان وعيادة التركيبات وعيادة الخلع وغرفة التعقيم وصيدلية صرف العلاج، موجها بسرعة الإنجاز لتشغيل العيادات مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.