محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لإطلاق قافلة «ستر وعافية»

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على إعطاء إشارة البدء لإطلاق فعاليات القافلة الشاملة "ستر وعافية"، والتى ينظمها التحالف الوطنى بقرية الكفور التابعة لمركز كوم أمبو، بالتعاون مع مبادرة " الناس لبعضهم "حيث تستهدف القافلة تقديم الخدمات الطبية والتوعوية والتموينية، فضلاً عن الأنشطة والفعاليات الترفيهية بواسطة 17 كيانا من كيانات التحالف، ويستفاد منها أكثر من 55 ألف نسمة داخل 12 تابعا بقرية الكفور.

وخلال تفقده لخدمات القافلة برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير المساعد، ومنظمى القافلة من التحالف الوطنى، ومسئولى الجهات التنفيذية المعنية، قدم المحافظ شكره لمؤسسات المجتمع المدنى لمساهتهم الجادة، وحرصهم على مساندة الجهود التنفيذية لتقديم الخدمات المتنوعة التى تساهم فى رفع المعاناة عن كاهل البسطاء وفقاً لخطة الحماية الإجتماعية التى تتماشى مع رؤية مصر 2030، وفى ظل متابعة من وزارة التنمية المحلية اللواء هشام آمنة.

وأكد المحافظ أن الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة غير مسبوقة من التكاتف والتلاحم لكافة قوى المجتمع لتوفير وتوصيل الخدمات المختلفة، وخاصة للبسطاء والأولى بالرعاية داخل القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، هذا وتضم القافلة الشاملة للتحالف الوطنى 22 عيادة طبية و6 صيدليات، ومكتب لقياس الضغط والسكر ، وأنشطة توعية، و2 مكتب للكراسى المتحركة والأطراف الصناعية، و3 لتقلى طلبات التمكين الاقتصادى، وكذا مكتب لحالات الغارمين، وأخر لبرنامج ملهم ، بالإضافة إلى تنظيم كرنفال للأطفال، و3 معارض للملابس تضم 2200 قطعة، و850 أغطية للشتاء "ألحفة وبطاطين"، و1750 كرتونة مواد غذائية، و2000 كيلو لحوم، و700 هدية للأطفال.