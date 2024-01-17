رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة الشاطئ العام

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه نواب ومعاوني رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية، أعمال التطوير الجارية بمنطقة الشاطئ العام، حيث تم الانتهاء من أعمال المشايات للنموذج المطور.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، في بيان له اليوم، أنه وجه بالبدء في أعمال الزراعة، وتكثيف أعمال النظافة بمنطقة الشاطئ، كما تفقد استكمال أعمال التطوير لمنافذ الخدمات الشاطئية المطورة، مع الالتزام التام لمستأجري المنافذ بالتنفيذ طبقا للنموذج المطور، للحفاظ على المظهر الحضاري لمنطقة الشاطئ.

وتأتي هذه الأعمال تنفيذا لتعليمات المهندس محمد خلف، رئيس الجهاز، بتنفيذ الخطة المعدة استعدادا لاستقبال موسم الصيف المقبل، لإظهار الشاطئ بالصورة التي تليق بأعمال التطوير الجارية بالمدينة، واستقبال رواد الشاطئ خلال موسم الصيف القادم، وتنفيذا لتوجيهات عاصم الجزار، وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية، بمتابعة كافة القطاعات التنموية بالمدن الجديدة.