قيادي بحماس يكشف تفاصيل اتفاق إدخال الدواء لغزة: مقابل كل علبة للمحتجزين 1000 لشعبنا

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، تفاصيل إدخال الأدوية إلى قطاع غزة، بناءً على الاتفاق الذي جرى بوساطة قطرية.



وقال أبو مرزوق في تغريدة له عبر منصة «إكس»: «الصليب الأحمر تقدم بطلب تقديم الدواء لأسرى الحرب عند حماس، وكانت 140 صنفًا، فوضعنا عدّة شروط».



وأضاف: «كان شرطنا مقابل كل علبة دواء، ألف لأبناء شعبنا، وأن يتم توفير الدواء عبر دولة نثق فيها»، وذلك بحسب ما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية.



وبحسب القيادي في حركة حماس، فإن شرط حركته كان أن يضع الصليب الأحمر الدواء في أربع مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها أدوية الأسرى.



وواصل، قائلاً: «من بين الشروط إدخال مزيد من المساعدات والغذاء، ومنع تفتش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الإسرائيلي».



واستطرد: «فرنسا طلبت توفير الدواء، فرفضنا لعدم ثقتنا بالحكومة الفرنسية، وموقفها الداعم للاحتلال الإسرائيلي، ووقوفها أمام تطلعات شعبنا بالحرية والعودة، نحن من طلب من الأشقاء في قطر توفير الدواء لثقتنا بهم، فوافقت مشكورة».



واختتم: «نتنياهو يكذب مرّة أخرى، ويخدع شعبه مرّة أخرى، فنحن من حدد الكمية والوسيط، وآلية التوزيع، وإيصال الدواء لشمال غزّة رغم المنع والرفض الإسرائيلي منذ مئة يوم».