تنطلق في السادسة مساء غدا الخميس فعاليات الدورة "34" لصالون الشباب، بقاعات قصر الفنون في ساحة دار أوبرا القاهرة، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

الصالون ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، حيث يعد هو الحدث السنوي الأهم والأكبر، والمعني بدعم وتقديم التجارب الفنية لشباب التشكيليين تحت سن 35 عاماً.

وتحمل دورة الصالون هذا العام شعار "من أجل فن ينمو"، وتشهد مشاركة فيها 131 فناناً؛ تتنوع أعمالهم بين مجالات التصوير، والرسم، والنحت، والخزف، والجرافيك، والفنون الرقمية، والتجهيز في الفراغ، وفنون الميديا.

من جهته، قال الفنان محمود حمدي القيم الفني للدورة 34: "صالون الشباب .. هذا الاسم الذي كان يتردد كثيرا عندما بدأت دراستي للفن بأواخر التسعينيات، دائما ما أرتبط معي ومع الكثير من جيلي من الفنانين بالمساحة المفتوحة للتجريب، ما رأيناه وما عاصرناه آنذاك فتح لنا سوق العمل بالفن سريعاً وحول فضولنا إلى ممارسة فنية تحمل شغفا كبيرا مستمرا لتطوير مشاريعنا الفنية التي بدأنا العمل عليها بالتجريب المستمر؛ كان هو البوابة التي فتحت لنا العالم الفني خارج نطاق الدراسة فتعرفنا على زملاء أخرين من الفنانين لتتوسع دوائر مناقشاتنا وتجاربنا، فكان مجرد العرض بالصالون هو جائزة، واستمر بعدها بدوره معنا بمنحنا المساحة الحرة المفتوحة للتجريب والعمل والمعرفة خارج نطاق قاعات العرض".

وعن تجربته كمنسق فني للصالون قال: "على مدار أكثر من مئة يوما من عملي كقيم فني للصالون، كانت وستظل هذه تجربة فريدة لي، فهي تحمل كل ذكريات البدايات الأولى، والتعرف على فنانين جدد وفتح دوائر المناقشات الفنية، والتحدث مع كل فنان على حدى عن عمله ومشروعه وطريقة عرضه، تأكدت خلال هذه الفترة من أن الصالون ما زال محتفظا بدوره الذي بدأ منذ 34 عاما، ما زال قادرا على التجدد والمواكبة والاكتشاف، مازال هو صالون الشباب الذي يمكن أن تعرف منه ما يحدث في الحركة الفنية المصرية وما هو قادم".