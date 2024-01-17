أسامة حمدان: الاحتلال النازي يواصل حرب التجويع والتعطيش ضد أكثر من مليوني فلسطيني في غزة

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: "لليوم الثالث بعد المئة، يواصل شعبنا الفلسطيني وأهلنا في قطاع غزَّة صمودهم الأسطوري، وصبرهم وتضحياتهم، وثباتهم على أرضهم، في مواجهة عدوان الاحتلال وإجرامه ومخططاته".



وأضاف حمدان، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء: "هذا الشعب العظيم المتسلّح بكل معاني العزّة والكرامة والكبرياء والنضال، يثبت للأعداء والأصدقاء أنَّه شعبٌ عصيٌّ عن الانكسار، ولا يعرف في قاموسه الاستسلام، رغم العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال النازي، بكل وحشية وإجرام وسادية، طالت كل مقوّمات الحياة الإنسانية".



وتابع: "تعجز كل عبارات الفخر والاعتزاز والإشادة أن تفي حقّ هذا الشعب العظيم في قطاع غزَّة العزّة، في بطولته وصبره ورباطه وتضحياته وثباته ونضاله، الذي يدافع عن قضيةٍ عادلةٍ، وحقوقٍ مشروعة، وعن كرامةِ وشرفِ ومقدساتِ الأمَّة، التي يريد هذا العدو النازي والقوى الداعمة له، تصفيتها وتغييبها وطمس معالمها".



وأكد: لن ينجح المحتلون في تحقيق أيّ من أهدافهم ومخططاتهم العدوانية، بإذن الله، وبفضل صمود شعبنا وبسالة مقاومتنا، سيتحقّق النصر المبين، بفضل الله وقوّته".



وأردف: "يواصل الاحتلال النازي في حرب التجويع والتعطيش المُمنهج ضد أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في قطاع غزَّة، حيث بات أكثر من 800 ألف فلسطيني يعيشون مجاعة حقيقية، بمنع الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الغذائية والتموينية والوقود والغاز والإمدادات الضرورية لاستمرار الحياة الطبيعية".