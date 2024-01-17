أوسيمين يلمح لاعتزال اللعب الدولي في حال الفوز بأمم أفريقيا

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ألمح فيكتور أوسيمين، لاعب منتخب نيجيريا، بإمكانية اعتزاله اللعب الدولي في حال تتويج منتخب نيجيريا ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال أوسيمين في تصريحات نقلها موقع " newsnownigeria" النيجيري: "الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية سيكون أحد أفضل اللحظات في حياتي".

وأضاف: "لقد صنعت التاريخ مع نابولي، لكن بغض النظر عن إنجازاتي، فإن الفوز بكأس الأمم الأفريقية سيؤثر بشكل كبير على حياتي، ربما إذا حققت ذلك، سأعتبر مسيرتي مكتملة".

وأكمل: "أنا متحمس حقاً للفوز بلقب مع نيجيريا".

وكان أوسيمين قد فاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للموسم الحالي بعدما قاد نابولي للفوز ببطولة الدوري الإيطالي بعد غياب 33 عاما، بالإضافة إلى صدارته ترتيب الهدافين في الموسم الماضي.