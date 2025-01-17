ضبط أكثر من 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة جميع أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 795 مخالفات وظواهر سلبية متنوعة التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 3893 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

كما ضبط 465 قضية فى عدة مجالات أبرزها (الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب)، وضبط 130 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها مخالفات مبانى، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.