حماس تعلن حل العقبات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار

قال رئيس مكتب الشهداء والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين، اليوم الجمعة، إنه "بمساعٍ كريمة من الوسطاء، تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود اتفاق وقف إطلاق النار".

وأكد جبارين، أن "الحركة سعت إلى صفقة تبادل وطنية من كل فصائل وأبناء شعبنا"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأوضح أن قوائم الأسرى المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل، مجددا "التحية لشعبنا في قطاع غزة وصموده الذي كان له الفضل الأول بعد الله في إتمام هذه الصفقة".

ويوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأكدت حركة حماس، أن "اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة على مدار أكثر من 15 شهرا من الصمود والتحدي".