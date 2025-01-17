الرئيس الإيراني يصل روسيا لتوقيع اتفاقية شراكة

وصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى روسيا، اليوم الجمعة، لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، فيما تعاني بلاده من مشاكل اقتصادية متنامية وغيرها من التحديات، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وبعد وضع إكليل من الزهور على مقبرة الجندي المجهول عند جدار الكرملين، من المقرر أن يجري الرئيس الإيراني محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وهذا ثالث لقاء بين الزعيمين منذ انتخاب بيزشكيان في يوليو/تموز، وفق "أ ب".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيسين سوف يوقعان "اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة" تشمل جميع المجالات، من التعاون التجاري والعسكري إلى العلوم والتعليم والثقافة.

يشار إلى أن طهران بحاجة لدعم موسكو بشكل متزايد فيما تواجه مشاكل اقتصادية وانتكاسات عبر نطاق نفوذها في الشرق الأوسط. ويمكن أن تتعمق المشاكل بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض بسبب سياسته الخاصة "بممارسة أقصى ضغوط" على إيران.

وتتهم كييف طهران بتزويد روسيا بالمسيرات لشن هجماتها ضد أوكرانيا .

كما أن موسكو أبرمت شراكة استراتيجية مماثلة مع كوريا الشمالية تتضمن تبادل المساعدات العسكرية حال تعرض أحد البلدين لهجوم من قبل دولة ثالثة، من بين أمور أخرى.

ويعتقد أن كوريا الشمالية أرسلت آلاف الجنود لدعم القوات الروسية في الحرب ضد أوكرانيا.

وقالت إيران إنها لا تحتاج إلى بند مماثل للمساعدة المتبادلة لأنها قادرة على تأمين دفاعها الخاص، وفقا لوسائل الإعلام الروسية.

ومع ذلك، من المتوقع أن تعزز الدولتان من تعاونهما العسكري بشكل كبير.

ونظرا لتضرر الدولتين من العقوبات الغربية بشكل كبير، موسكو بسبب حرب أوكرانيا، وطهران بسبب برنامجها النووي، فإنهما تعتزمان لتوسيع التعاون الاقتصادي بشكل كبير في إطار الاتفاقية الجديدة.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت من عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما بعد سقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي كان مدعوما من كل من روسيا وإيران