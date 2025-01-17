عمرو أديب عن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة: هناك شيء يؤلمني

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أكثر ما يؤلمه بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو الانتقاص من دور مصر في حين يتم شكر الأطراف الأخرى.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن مصر تلعب دورًا تاريخيًّا وإنسانيًّا ولا يمكنها غض الطرف عما يحدث على الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر كانت حادة في التفاوض ولم تفرط في شيء، كما أنها لم تضغط على حركة حماس، لكنها في الوقت نفسه تبحث عن تحقيق نتيجة وفرض الاستقرار للمنطقة دون أن تكون هناك بروباجندا.

ولفت إلى أن الغرب أثنى على الدور المصري، معقبا: «إحنا مش ماسكين سيديهات على الغرب علشان يشكروا فينا».

ولفت إلى أنه دون وجود الدور المصري ستكون هناك مشكلة، ليس فقط في القضية الفلسطينية، لكن أيضًا في قضايا أخرى مثل ليبيا والسودان، واصفًا الدور المصري في هذا الإطار بأنه يشبه الماء والهواء حيث لا يمكن الاستغناء عنهما.

وفي 15 يناير الجاري، توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد 15 شهرًا من الصراع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير واسع النطاق في قطاع غزة. الاتفاق، الذي تم بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، يتضمن وقفًا تدريجيًا لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة، وتبادل الأسرى بين الجانبين.

تفاصيل الاتفاق:



وقف إطلاق النار: يبدأ الاتفاق بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

تبادل الأسرى: يتضمن الاتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، حيث يتم الإفراج عن رهائن إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

المساعدات الإنسانية: يسمح الاتفاق بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والدواء، لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين.