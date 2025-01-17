المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قانون حظر تطبيق تيك توك إذا لم يتم بيعه من جانب الشركة الصينية الأم

أيدت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع، اليوم الجمعة، القانون الفيدرالي الذي يحظر تطبيق تيك توك اعتبارا من بعد غد الأحد ما لم يتم بيعه من جانب الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقرا لها، معتبرة أن الخطر على الأمن القومي الذي تشكله علاقة الشركة بالصين يفوق مخاوف تطبيق تيك توك أو مستخدميه، البالغ عددهم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، المتعلقة بتقييد حرية التعبير.

ولا يبدو أن عملية البيع وشيكة، وعلى الرغم من أن الخبراء قالوا إن التطبيق لن يختفي من هواتف المستخدمين الحاليين بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ اعتبار من بعد غد الأحد، فإن المستخدمين الجدد لن يتمكنوا من تنزيله ولن تكون التحديثات متاحة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في مستندات قدمتها للمحكمة إن هذا من شأنه في نهاية المطاف أن يجعل التطبيق غير قابل للعمل.

وجاء قرار المحكمة على خلفية اضطراب سياسي غير معتاد بين الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي تعهد بأنه قادر على التفاوض على إيجاد حل، وإدارة الرئيس جو بايدن، التي أشارت إلى أنها لن تطبق القانون بدءا من يوم الأحد، وهو آخر يوم في فترة ولاية بايدن.