حبس تشكيل عصابي 4 أيام ضبط بحوزتهم 350 طربة حشيش بالبحيرة

قرر المستشار محمد الشريف، رئيس النيابة العامة بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بسكرتارية محمد الشرقاوي، حبس تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية ضبطهم بحوزتهم "350 طربة من مخدر الحشيش، بندقية آلية واحدة، 5 بنادق خرطوش، وعدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة، مكبس للاستخدام في صناعة المواد المخدرة"، أثناء تنفيذ مداهمات أمنية بمنطقة جزيرة الضهرية التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.

وكانت النيابة العامة بمركز إيتاي البارود قد قامت بتشكيل فريق تحقيق مكون من المستشارين محمد فهمي وعمر الكومي، وكلاء النيابة العامة، وسكرتارية عبدالرحمن الكومي ومحمد فايد راضي، لإجراء المناظرة للمتوفين، والتحقيقات اللازمة.

وشهدت محافظة البحيرة مصرع 3 عناصر من تشكيل عصابي شديد الخطورة الإجرامية، من متاجري المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن أثناء مداهمة عدد من التشكيلات العصابية المتخصصة في الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة بجزيرة الضهرية التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الشريف، رئيس نيابة مركز شرطة إيتاي البارود، بسكرتارية محمد الشرقاوي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية معلومات وتحريات من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام عدد من التشكيلات العصابية شديدة الخطورة، مكونة من 7 عناصر إجرامية سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا "اتجار بالمخدرات"، بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمديرية أمن البحيرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع ضباط الأمن العام، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها. وقد أسفر التعامل عن مصرع 3 أشخاص، كما تمكنت الحملة من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم مضبوطات "350 طربة من مخدر الحشيش، بندقية آلية واحدة، 5 بنادق خرطوش، وعدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة، مكبس للاستخدام في صناعة المواد المخدرة". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى دمنهور التعليمي. وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.