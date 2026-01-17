كرم اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الفنان والمطرب النوبي أحمد إسماعيل، ابن قرية مصمص التابعة لمركز نصر النوبة، إذ أهداه شهادة تقدير ودرع المحافظة؛ تعبيرًا عن الفخر والاعتزاز بما يقدمه من إبداع فني راقٍ يعكس الهوية الثقافية الأصيلة.

وأشاد المحافظ، بالأداء المتميز للفنان أحمد إسماعيل، الذي تجلّى بشكل واضح خلال مشاركته المشرفة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك الحدث العالمي الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول وكبار المسئولين والوفود الرسمية من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن هذا الظهور يعكس الصورة الحضارية والثقافية لمحافظة أسوان على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه، أعرب الفنان أحمد إسماعيل، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسوان على هذا التكريم والدعم المعنوي، مؤكدًا أن هذه اللفتة الكريمة تمثل حافزًا قويًا لمواصلة مسيرته الفنية في خدمة الفن المصري، والعمل على إبراز ونقل ثقافة وتراث النوبة العريقة للأجيال القادمة.

وأوضح أنه بناءً على ما تم بحثه خلال لقائه بمحافظ أسوان، سيتم التنسيق مع الجهات المختصة بقطاع الثقافة للمشاركة بعدد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية داخل وخارج المحافظة، بما يسهم في إحياء التراث النوبي الأصيل والتعريف به على نطاق أوسع.