أنزل متظاهرون العلم الإيراني المعلّق على شرفة السفارة الإيرانية في لندن، للمرة الثانية خلال أسبوع واحد؛ تزامنًا مع احتجاجات تشهدها عدة مدن داخل إيران.

وشهد محيط السفارة الإيرانية في العاصمة البريطانية، أمس الجمعة، مظاهرة داعمة للاحتجاجات المتواصلة في إيران، حيث تجمع عشرات المتظاهرين أمام مبنى السفارة.

ورفع المحتجون، العلم الإيراني الذي كان يُستخدم قبل ثورة عام 1979، ويحمل شعار "الأسد والشمس"، بعد أن صعد أحدهم إلى شرفة السفارة وخلع العلم الرسمي المعلّق هناك، ثم ألقاه إلى الأسفل.

وواصل المحتج تلويحه بالعلم الإيراني القديم، قبل أن يحاول الفرار عبر الانتقال إلى شرفات مبانٍ مجاورة، إلا أن الشرطة تمكنت من توقيفه عقب نزوله من المبنى.

وأعلنت شرطة العاصمة لندن توقيف المحتج بتهم "إتلاف الممتلكات، والدخول غير المصرح به إلى بعثة دبلوماسية، والاعتداء على الشرطة".

وكانت حادثة مشابهة، وقعت في 10 يناير الجاري، حين تسلق أحد المتظاهرين شرفة السفارة الإيرانية في لندن وأنزل العلم الرسمي من السارية، رافعًا مكانه العلم الإيراني المستخدم قبل الثورة.

وعقب تلك الواقعة، أعلنت شرطة لندن نيتها تعزيز الوجود الأمني وزيادة أعداد العناصر المنتشرة حول مبنى السفارة.

وفي السياق، قال التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، إن "نحو ثلاثة آلاف شخص اعتُقلوا في أنحاء البلاد بتهم الانتماء إلى منظمات إرهابية أو التحريض على أعمال شغب"، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للنظام.

وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر 2025، على خلفية التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث بدأت من العاصمة طهران قبل أن تمتد إلى عدد من المدن، في وقت أقر فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بوجود حالة استياء شعبي واسعة.