فاز الحارس المغربي ياسين بونو بجائزة الرياضي المفضل في حفل Joy Awards هذا العام، وقدمت الجائزة الفنانة نيللي كريم.

ولم يستطع الحارس المغربي الحضور لاستلام الجائزة بسبب ارتباطه بمباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده، وتسلم سفير المملكة المغربية في السعودية الجائزة نيابة عن الحارس المغربي.

وفي فئة الرياضة، تنافس على جائزة الرياضي المفضل كل من سالم الدوسري لاعب فريق الهلال السعودي، وصالح أبو الشامات لاعب نادي الهلال السعودي، ونواف العقيدي لاعب نادي النصر السعودي، بالإضافة إلى حارس المرمى المغربي ياسين بونو.

وتشهد نسخة «جوي أوورد» هذا العام حضور مجموعة من النجوم العالميين، وهم: ميلي بوبي براون، وجيرمي رينر، وفورست ويتكر، ومريم أوزرلي، وبينار دينيز، وبيتر منساه، وأوسكار إسحاق، وريتشارد شيفر، وشوكرو نجاتي شاهين، وترافيس فيميل، وتوبا بويوكستون، ورون إيلي كوهين، وميلي بوبي براون، وبشرى ديفيلي، وباريش أردوتش، وألكسندر لودفيج، وألفي آلن، وأرون هيلبينج، ولي كونغ جاي، ولي بيونغ هون، ولوك أرنولد، وليز متشيل، ومكسيم ألكسندر، وجيرمي بيفين، وروبي ويليامز، وكان أورجنجي أوغلو، وجيرمي رينر، وهنري جي إم جونز، وكارولين شوفيل، وفورست ويتكر، وساول ألفاريز، ودجيمور هونسو، وهاندة أرتشيل، وهيدز غراهام، وهازل كايا، وشاه روخ خان، وخالد أرغنتش.