أشغال شقة جدا يحصد جائزة المسلسل المصري المفضل في Joy Awards

فاز المسلسل «أشغال شقة جدًا» بجائزة المسلسل المصري المفضل في فئة المسلسلات في حفل Joy Awards هذا العام، وقدّم الجائزة نجما «سكواد جيم» لي كونغ جاي ولي بيونغ هون، وتسلم الجائزة صناع العمل.

وتنافس على جائزة «المسلسل المصري المفضل» أربعة مسلسلات، هي: «إش إش»، و«أشغال شقة جدًا»، و«عايشة الدور»، و«لام شمسية».

وتشهد نسخة «جوي أوورد» هذا العام حضور مجموعة من النجوم العالميين، وهم: ميلي بوبي براون، وجيرمي رينر، وفورست ويتكر، ومريم أوزرلي، وبينار دينيز، وبيتر منساه، وأوسكار إسحاق، وريتشارد شيفر، وشوكرو نجاتي شاهين، وترافيس فيميل، وتوبا بويوكستون، ورون إيلي كوهين، وميلي بوبي براون، وبشرى ديفيلي، وباريش أردوتش، وألكسندر لودفيج، وألفي آلن، وأرون هيلبينج، ولي كونغ جاي، ولي بيونغ هون، ولوك أرنولد، وليز متشيل، ومكسيم ألكسندر، وجيرمي بيفين، وروبي ويليامز، وكان أورجنجي أوغلو، وجيرمي رينر، وهنري جي إم جونز، وكارولين شوفيل، وفورست ويتكر، وساول ألفاريز، ودجيمور هونسو، وهاندة أرتشيل، وهيدز غراهام، وهازل كايا، وشاه روخ خان، وخالد أرغنتش.