دول الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور توقع اتفاقية تجارة حرة تاريخية

وقعت دول الاتحاد الأوروبي ودول تكتل ميركوسور التجاري في أمريكا اللاتينية اتفاقية تجارة حرة طال انتظارها بعد جدل واسع النطاق.

تُنشئ الصفقة واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، إذ تغطي أكثر من 700 مليون نسمة وبناتج اقتصادي إجمالي يقارب 22 تريليون دولار.

ويهدف الاتفاق بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور وهي البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي إلى تعزيز التبادل التجاري بين التكتلين الاقتصاديين.

كما ينظر إلى منطقة التجارة الحرة الجديدة على أنها إشارة سياسية واقتصادية لمعادلة السياسة التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ يسعى الاتفاق إلى تفكيك الحواجز التجارية والجمركية بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور إلى أقصى حد ممكن.

وكانت المفاوضات، التي انطلقت عام 1999، قد تعثرت مرارا، من بينها اعتراضات مزارعين أوروبيين حذروا من أنهم سيُجبرون على الامتثال لمعايير مختلفة.

ولا يزال البرلمان الأوروبي بحاجة إلى المصادقة على الاتفاق قبل أن يدخل حيز التنفيذ.